定期存款｜創興再加定存息 一年有5.05厘

再有銀行調高港元定期存款年利率吸納資金，綜合市場數據，現有4間傳統銀行的定存年息有5厘或以上，其中創興銀行亦加入「吸金」行列，該行12個月港元定存年息進一步調高至5.05厘，入場費50萬元，即1年收取利25,250元，最高存款額為5,000萬元，1年利息有252.5萬元。

另外，該行開立3個月及6個月港元定存年利率最高分別為4.75厘及4.85厘，9個月有4.95厘。該行又指，截至今年底，透過其流動理財手機應用程式以單一交易計算成功開立3個月或6個月，存款額為20萬港元或2萬美元或以上，可獲抽獎機會一次，有機會贏取智能手機及其他禮品等。

3 銀行定存年息 5 厘或以上 入場費 100 萬

至於定期年利率有5厘或以上的銀行包括華僑永亨銀行、富邦銀行及建銀亞洲。華僑永亨指，開立12個月港元定存年利率最高為5厘，需為該行宏富理財客戶專，以及以新資金開立，最低存款金額方面，宏富理財現有客戶或現有客戶升級至理財客戶，需為20萬元或以上，而全新理財客戶存款額為100萬元或以上。3個月及6個月年息分別為4厘及4.5厘。

開立富邦銀行12個月港元定存年息最高有5.1厘，而3個月及6個月年息分別為4.6厘及4.9厘，而9個月亦有5厘。據其網站介紹，需以全新資金開立，入場費100萬元或以上。

另外，建行亞洲指，定期存款年息最高為5厘，適用於全新開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」的客戶、新資金，入場費亦為100萬元。