定期存款｜大新等3間銀行大額定存息達5.1厘 多間銀行加息最高至5厘

銀行以定期存款鎖定客戶長線資金不手軟，最新有新銀行（2356）一年期定存提供5.1厘，與建行亞洲及富邦睇齊，目前共有3間銀行12個月定存已「息造」5.1厘。
大新銀行最新上調定存息率0.2厘，12個月定存息由4.9厘加至5.1厘，起存額為100萬元。大新高端的VIP銀行服務客戶，用新資金可享此回報水平，每敘造100萬元，一年後收5.1萬元利息。大新6個月定存息亦有得加，最新造4.95厘，是目前相同存款期中最優厚息率，起存額為100萬元。
主要銀行12個月優惠定存息率（起存額）
大新銀行 5.1厘 （100萬元）
建行亞洲5.1厘（100萬元）
富邦5.1厘（100萬元）
創興銀行5.0厘（100萬元）
華僑永亨5.0厘（20萬元）
東亞銀行4.9厘（50萬元）
信銀國際4.8厘（1萬元）
交銀香港4.8厘（2萬元）
南洋商業4.75厘（100萬元）
大眾銀行4.7厘（50萬元）
Welab Bank 4.7厘（10元）
工銀亞洲4.65厘（80萬元）
花旗銀行4.6厘（5萬元）
招商永隆4.6厘（500萬元）
Livibank 4.3厘（20萬元）
備註：銀行敘造優惠定期存款有特定要求，條款亦各有不同，以銀行公布細則為準