定期存款｜大新等3間銀行大額定存息達5.1厘 多間銀行加息最高至5厘

銀行以定期存款鎖定客戶長線資金不手軟，最新有新銀行（2356）一年期定存提供5.1厘，與建行亞洲及富邦睇齊，目前共有3間銀行12個月定存已「息造」5.1厘。

大新銀行最新上調定存息率0.2厘，12個月定存息由4.9厘加至5.1厘，起存額為100萬元。大新高端的VIP銀行服務客戶，用新資金可享此回報水平，每敘造100萬元，一年後收5.1萬元利息。大新6個月定存息亦有得加，最新造4.95厘，是目前相同存款期中最優厚息率，起存額為100萬元。