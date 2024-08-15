定期存款｜大新銀行：3個月存款期較為可取　靈活性及利率回報較佳

市場憧憬美國下月減息，近期部分銀行的定期存款亦向下調整。大新銀行零售銀行處銀行產品部主管文浩霖表示，除因為預計美國聯儲局將在9月減息之外，也可能是因為同業拆息下跌及各大銀行本身對存款的需求有關。雖然目前年利率向下調整，但大部份銀行仍然會提供長、中、短期存款期供客戶選擇。他認為，衝量靈活性及利率回報等因素，3個月存款期較為可取。

他指，3個月存款期是最多人選擇的存款期，因大部份銀行給客戶的3個月定期存款年利率較1個月存款期高，而且3個月存款期也不是太長，仍然保留彈性。然而，到期月份將會在11月，到時定期存款年利率會是怎樣的情況，但會否因接近年結而較為優惠，仍然是未知之數。至於6個月或以上的存款期，文浩霖認為，若果美國減息可能會導致定期存款年利率繼續向下調整，所以若現在鎖定6個月或以上的定期存款利率，可能也會有好處。

但他稱，基於目前利率走勢下，考慮到靈活性及利率回報，一般情況下3個月存款期是較為可取，並重申最重要的是要按個人因素及需要作出謹慎的選擇，或可考慮分散資金至不同的存款期，觀察利率往後走勢作出靈活部署。