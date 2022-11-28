定期息｜花旗港元定期存款年息最高有4.6厘

花旗銀行調高港元定期存款年息0.1厘。該行指，即日至下月10日，私人客戶業務/Citigold戶口新客戶，以50,000元或以上開立港元定存，或以10,000美元 或以上開立美元定存，並持有指定產品結存，3個月定存年息最高均有4.6厘，上周則為4.5厘。

另於網上銀行或手機銀行開立定存，其中港元3個月、6個月及12個月年息分別為3.42厘、2.56厘瓻2.8厘；英鎊3個月、6個月及12個月年息分別為1.71厘、2.09厘及2.47厘。相關定期存款，不設最高或最低存款額限制。

由即日起至本月底，新客戶晉身私人客戶，並成功推薦首位親友開立花旗私人客戶業務戶口，可獲最高達78,000元現金回贈，其後成功推薦每位親友可獲12,000元現金回贈。新客戶透過手機開立Citigold銀行戶口及港股戶口，並成功推薦首位親友開立Citigold戶口，亦可獲最高40,388元現金回贈，其後成功推 薦每位親友，則可獲3,388元現金回贈。

此外，由即日至今年底，全新Citi Plus客戶設立1個月外幣定期存款可獲3厘特惠年利率，活期存款則可獲最高5.1厘儲蓄年利率。透過Citi Plus專屬之Citi 利息Booster戶口，新客戶的首50,000元存款可獲3厘額外儲蓄年利率，完成日常任務再賺高達2.1厘年利率。