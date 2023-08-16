客運需求｜暑期旺季 國泰7月載客量飆7倍 連同快運人次破200萬

旅客數字大彈。國泰航空(293)指，連同香港快運，7月整體載客人數新冠疫情後首次突破200萬人次。國泰上月載客量174.44萬人次，按年飆6.94倍；乘客運載率增加16個百分點至89.3%。今年首7個月，載客人次956.07萬人次，漲16.22倍，運力升約8.19倍。

上月運載11.57萬公噸貨物，按年增14.9%，運載率跌11.2個百分點至59.8%。首7個月載貨量約76.7萬公噸，增22.4%，運力增1.03倍。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，上月為傳統暑期旅遊旺季開始，樂見市民出行需求強勁。月內繼續提升運力，較6月增加11%，特別是往來北美、歐洲、日本和東南亞的航班。上月首兩星期往返香港長途航班乘客以探訪親友為主。隨著 上月中旬學校假期開始，顧客對亞洲熱門短途旅遊目的地的需求大增，從而推動該月乘客運載率接近90%。貨運方面，上月整體需求與6月相若，當中電子商貿活動持續維持貨運量。