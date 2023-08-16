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財經
2023-08-16 14:40:03

客運需求｜暑期旺季 國泰7月載客量飆7倍 連同快運人次破200萬

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客運需求｜暑期旺季 國泰7月載客量飆7倍 連同快運人次破200萬

國泰指連同香港快運，7月整體載客人數新冠疫情後首次突破200萬人次。(資料圖片)

旅客數字大彈。國泰航空(293)指，連同香港快運7月整體載客人數新冠疫情後首次突破200萬人次。國泰上月載客量174.44萬人次，按年飆6.94倍；乘客運載率增加16個百分點至89.3%。今年首7個月，載客人次956.07萬人次，漲16.22倍，運力升約8.19倍。

上月運載11.57萬公噸貨物，按年增14.9%，運載率跌11.2個百分點至59.8%。首7個月載貨量約76.7萬公噸，增22.4%，運力增1.03倍。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，上月為傳統暑期旅遊旺季開始，樂見市民出行需求強勁。月內繼續提升運力，較6月增加11%，特別是往來北美、歐洲、日本和東南亞的航班。上月首兩星期往返香港長途航班乘客以探訪親友為主。隨著 上月中旬學校假期開始，顧客對亞洲熱門短途旅遊目的地的需求大增，從而推動該月乘客運載率接近90%。貨運方面，上月整體需求與6月相若，當中電子商貿活動持續維持貨運量。

有信心運力明年底恢復100%

展望未來，預料強勁暑期客運需求將在8月份持續，旗下國泰及香港快運客運運力現已接近疫情前60%水平，並有望於今年底達致運作70%客運運力，覆蓋80個航點，有信心明年底恢復100%水平。貨運量預料在夏季持續平穩，需求將在第三季末貨運高峰期開始時有所回升，整體而言，貨運業務表現今年下半年料維持穩健。

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