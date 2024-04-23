家族辦公室｜安永投資推廣署發表指南 在港設立家族辦公室需知及考量

安永協助香港政府投資推廣署編製《在香港設立家族辦公室》指南及提供專業 諮詢服務，讓市場深入了解香港為家族辦公室所帶來機遇，以及對其生態圈所提供的幫助。指南將提供有關在港設立家族辦公室所需資料，包括常見架構、稅務制度和優惠、合規和報告要求、僱傭和簽證事務，以及有關家族辦公室治理、慈善事業、影響力投資和虛擬資產等其他商業考慮。 許正宇：是資產及財富管理主要增長動力 指南涵蓋10位行業專家分享，包括家族辦公室領導和不同背景金融專業人士，分享市場見解及在港業務運營經驗。財經事務及庫務局長許正宇在指南中表示，香港獨享優越地利，具備家族辦公室發展一切豐厚條件。家族辦公室是資產及財富管理行業主要增長動力，亦是港府施政重點，並歡迎來自全球各地家族辦公室在港設立辦事處並開展業務。他希望指南可為正考慮在港設立家族辦公室人士帶來幫助。對市場、法律和稅務架構和當地合規要求的理解等，是設立家族辦公室一些主要考慮事項。這些事項可以通過與資深專業顧問合作得到紓解。指南建議在成立家族辦公室階段聘請家族辦公室專業人士準備商業計劃，協助家族確立他們期望、優先事項和工作範圍，並決定其所需服務。即使是最大型家族辦公室也必須評估是否需要將部分服務外包及如何與服務商合作，而在內部自營與外包服務兩者中做出決定需取決於家族及其家族辦公室的各自獨特情況，目標就是以最有效率的方式提供最有效益的服務，同時避免和減少運營風險。

提供度身訂造服務 投資推廣署家族辦公室環球總裁方展光則指，作為一站式家族辦公室服務平 台，投資推廣署FamilyOfficeHK專責團隊知道跨代財富保值和財富增長重要性，故將根據每個家族辦公室獨特需求，就設立、擴張及其他方面提供度身訂造服務。香港作為通往內地門戶，還具有融匯東西方文化獨特潛力，可以為來自東西方商業家族孕育恆久的家族傳承，是家族辦公室選址的明智選擇。 安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒說，香港一向是全球舉足輕重國際金融中 心，按財富管理規模計算，亦是全球第二大跨境財富管理中心。作為進出內地 市場主要門戶，擁有獨一無二的優勢，協助全球家族辦公室把握粵港澳大灣區創科市場的龐大發展潛力，以及內地市場長遠增長機遇。 推進建設香港為全球慈善中心目標 安永大中華區商業稅務服務主管、大中華區私人企業稅務聯席主管及大中華區家族企業主管王文暉指，港府通過政策支持，積極推動家族辦公室業務蓬勃發展。《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》中的八項政策措施皆已落實或進入研究階段，早前亦推出慈善項目計劃以建立一個優秀慈善項目資料庫，將有助家族辦公室規劃其財富傳承、轉型和推動社會公益，推進建設香港為全球慈善中心的目標。