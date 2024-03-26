家族辦公室｜恒生大學與阿聯酋皇室簽合作備忘錄　包括獎學金及贊助等

恒生大學協理副校長（知識交流）暨專業進修學院總監梁偉強博士（左 二）與 Sheikh Ali Al Maktoum 王子私人辦公室的國際戰略關係總監 Dr William Tie （International Strategic Relations Director）（右二）簽署合作備忘錄，並由恒生大學 校長何順文教授（右一）及阿拉伯聯合酋長國 Sheikh Ali Al Maktoum 王子（左一） 共同見證。

本港近年積極吸引家族辦公室及中東資金落戶，此前杜拜酋長穆罕默德的侄兒馬克圖姆（Sheikh Ali Al Maktoum）表示，將在香港開設一家管理高達5億美元（折合約39億港元）的家族辦公室，最新亦與本地大學合作簽署備忘錄，以推動中東及香港的永續發展有效變革。

香港恒生大學亞太東盟綠色政策中心宣布，將於3月26日正式開幕，並會即場與阿拉伯聯合酋長國馬克圖姆（Sheikh Ali Al Maktoum）王子的私人家族辦公室簽署合作備忘錄，雙方將就可持續發展的教育及永續性簽訂協議。

雙方的合作範疇涵蓋學生交流、獎學金、贊助等，Sheikh Ali Al Maktoum 王子私人辦公室會協助恒生大學物色與可持續發展相關的捐獻和贊助，讓中心優化未來的可持續研究及發展。雙方還將探討與可持續發展教育相關的計劃和項目，包括研究、培訓和諮詢專案。

恒大表示，中心將與東盟及亞太地區國家進行交流和合 作，透過宣傳和教育，積極促進政府、企業和社區之間的合作夥伴關係，推動永續發展的有效變革。

恒生大學校長何順文表示：「恒生大學亞太東盟綠色政策中心不僅是一個學習與發展中心，更是希望、創新和合作的象徵。中心與阿拉伯聯合酋長國的合作是一個重要里程碑，標誌著雙方共同邁向綠色未來的旅程。憑藉彼此的努力、專 業知識和資源，定可加快落實可持續發展的方案，鼓勵綠色投資，並促進家族辦公室的永續發展。」