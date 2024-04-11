家族辦公室｜新加坡傳媒評杜拜王子風波 「家辦多不代表質素好」

杜拜王子近日在香港設家族辦公室一事接連惹爭議，王子身份更被廣受質疑。作為香港競爭對手的新加坡，當地《聯合早報》周三(10日)發表社論指新加坡及香港於吸引家族辦公室各有優勢，沒有誰比誰更強，惟「家族辦公室市場拼的不只是數字，還有素質，新加坡不是只著重追求市場份額」。 評論指，新加坡與香港近年為爭取家族辦公室落戶拼盡全力，但兩者的遊戲規則卻大相逕庭。香港為吸引世界各地的富裕家族「鋪開紅地毯」，新加坡過去兩年卻不斷收緊家辦政策。新加坡金融管理局自2022年以來，兩度提高了對家辦資產管理規模的門檻，也提高對本地員工和本地投資的要求，確保新加坡經濟能享受家辦帶來的正面外溢效應。

星港各有優勢 「沒有誰比誰更強」 文章指，新加坡與香港在吸引家辦優勢方面各有優勢，「沒有誰比誰更強」，香港有大灣區的優勢，新加坡則強調政經穩定、法治健全透明，故在這場競爭雙方不一定是零和關係，而可相互借力、成為共同繁榮的合作夥伴，吸引富裕人士同時在香港和新加坡設立據點，充分享受兩地的優勢和優惠政策。 新加坡不是只著重追求市場佔有率 香港雖積極搶佔家族辦公室的市場份額，數字上計有超過2,700間單一家族辦公室，比新加坡多出近一倍。不過文中強調「數量多不代表質素好」、「新加坡不是只著重追求市場佔有率」，若來歷不明的非法資金流入新加坡，將損害其金融中心的形象和聲譽。