家族辦公室｜港府發政策宣言　冀將香港發展成慈善中心　提供家族基金稅務寬減（新增業界回應）

財經事務及庫務局今（24日）發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，就建立全球家族辦公室和資產擁有人的蓬勃生態圈，又表示希望將香港發展成慈善中心，亦會為家族基金提供稅務寬減。
提供家族基金稅務寬減
財庫局表示，如獲立法會通過，由單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具（FIHVs）將獲得利得稅豁免，亦會提出新的「資本投資者入境計劃」，除了以港幣計價的資產外，我們亦會考慮以人民幣計價的資產。如成功申請，申請人可與其配偶及未婚受養子女來港居住和發展。計劃詳情會稍後公布。
將香港發展成慈善中心
同時，財庫局表示目標是把香港發展成為慈善中心，為全球家族辦公室和慈善家調配慈善資金，讓香港、內地以至世界各地受惠，日後會優化慈善團體申請獲豁免繳稅的程序。正計劃優化立法建議，以提高獲豁免慈善團體可在家族投資控權工具享有實益權益的程度。
財庫局亦將成立「香港財富傳承學院」、「FamilyOfficeHK專責團隊」，協調財富擁有人推展慈善業務、協助教育相關事宜、提供人才培訓等服務，亦會推廣機場的藝術品貯存設施。
陳茂波：有利香港匯聚全球各地資金
財政司司長陳茂波表示，家族辦公室業務的蓬勃發展，將有利香港匯聚全球各地資金、壯大金融市場以及資產和財富管理業，並推動香港的金融和專業服務、創科、綠色、以及文化藝術以至慈善事業的持續發展。
財經事務及庫務局局長許正宇則稱，能為全球家族辦公室和資產擁有人提供的全方位服務，香港的吸引力遠超我們作為投融資中心的角色，將進一步鞏固全球家族辦公室和資產擁有人在香港的蓬勃生態圈。
業界回應：
私人財富管理公會表示，對香港政府於「裕澤香江」高峰論壇發表的政策宣言表示歡迎，當中概述一系列旨在促進香港持續發展成家族辦公室中心的有力舉措。本會樂見政府投入更大力度建立全球家族辦公室和資產擁有人的蓬勃生態圈，包括成立香港財富傳承學院、推廣機場的藝術品貯存設施、鼓勵發展慈善活動、提供稅務寬減等舉措。我們有信心，這些舉施將大力鞏固香港作為全球家族辦公室和私人財富管理中心無可媲美的地位。