家族辦公室｜港府發政策宣言　冀將香港發展成慈善中心　提供家族基金稅務寬減

財經事務及庫務局今（24日）發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，就建立全球家族辦公室和資產擁有人的蓬勃生態圈，又表示希望將香港發展成慈善中心，亦會為家族基金提供稅務寬減。

提供家族基金稅務寬減

財庫局表示，如獲立法會通過，由單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具（FIHVs）將獲得利得稅豁免，亦會提出新的「資本投資者入境計劃」，除了以港幣計價的資產外，我們亦會考慮以人民幣計價的資產。如成功申請，申請人可與其配偶及未婚受養子女來港居住和發展。計劃詳情會稍後公布。