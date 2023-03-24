家族辦公室｜港府發政策宣言　冀將香港發展成慈善中心　提供家族基金稅務寬減

財經事務及庫務局今（24日）發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，就建立全球家族辦公室和資產擁有人的蓬勃生態圈，又表示希望將香港發展成慈善中心，亦會為家族基金提供稅務寬減。
提供家族基金稅務寬減
財庫局表示，如獲立法會通過，由單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具（FIHVs）將獲得利得稅豁免，亦會提出新的「資本投資者入境計劃」，除了以港幣計價的資產外，我們亦會考慮以人民幣計價的資產。如成功申請，申請人可與其配偶及未婚受養子女來港居住和發展。計劃詳情會稍後公布。
將香港發展成慈善中心
同時，財庫局表示目標是把香港發展成為慈善中心，為全球家族辦公室和慈善家調配慈善資金，讓香港、內地以至世界各地受惠，日後會優化慈善團體申請獲豁免繳稅的程序。正計劃優化立法建議，以提高獲豁免慈善團體可在家族投資控權工具享有實益權益的程度。
財庫局亦將成立「香港財富傳承學院」、「FamilyOfficeHK專責團隊」，協調財富擁有人推展慈善業務、協助教育相關事宜、提供人才培訓等服務，亦會推廣機場的藝術品貯存設施。
陳茂波：有利香港匯聚全球各地資金
財政司司長陳茂波表示，家族辦公室業務的蓬勃發展，將有利香港匯聚全球各地資金、壯大金融市場以及資產和財富管理業，並推動香港的金融和專業服務、創科、綠色、以及文化藝術以至慈善事業的持續發展。
財經事務及庫務局局長許正宇則稱，能為全球家族辦公室和資產擁有人提供的全方位服務，香港的吸引力遠超我們作為投融資中心的角色，將進一步鞏固全球家族辦公室和資產擁有人在香港的蓬勃生態圈。