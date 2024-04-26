家族辦公室｜福建幫洗錢案據報波及個別家辦　市傳滙豐暫停港星獨立資管業務

市傳近日滙豐銀行向本地家族辦公室發信，疑基於風險考慮，將中止與各家辦合作，要求受影響客戶須在3個月限期內處理戶口資產。滙豐回應本地傳媒查詢時，媾否認相關傳聞，並強調該行僅中止在香港和新加坡為獨立資產管理（Independent Asset Management business）客戶所提供的業務。

《星島日報》報道，新加坡在2023年8月破獲歷來最大宗洗錢案，涉及的現金和奢侈品金額高達30億坡元（折合約170億港元）。由於洗錢案情節嚴重，或與個別家族辦公室有關連，目前新加坡金管局正調查相關牽涉銀行。報道又引述家辦業界人士透露，幾乎所有本地家辦都受到中止服務影響，事件削弱他們對銀行共同處理資產管理業務的信心。

滙豐回應查詢稱，基於業務策略考量，滙豐環球私人銀行決定中止在香港和新加坡為獨立資產管理客戶提供的業務。該行會盡力協助受影響客戶，並會繼續為單一（Single Family）及聯合家族（Multi-Family）辦公室的客戶提供財富管理解決方案。

據悉，滙豐要求相關客戶須在今年7月處理相關資產，選項包括提取全部資金再轉存其他銀行，或轉用滙豐環球私人銀行，如選擇把資金留在滙豐，日後將由該行的私銀團隊取代。

李家超曾稱財富管理業為政府政策重點

此外，李家超早前在滙豐首屆全球投資峰會上致辭，認為財富管理業是政府政策重點，家族辦公室不僅將大量資金引入香港，還刺激本地金融業和其他專業服務的需求，為香港創造巨大的乘數效應。今次滙豐中止獨立資產管理業務，暫時未知會否對本港推動家辦發展帶來影響。