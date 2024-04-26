家族辦公室｜福建幫洗錢案據報波及個別家辦　滙豐確認關閉港星獨立資管業務(更新)

市傳近日滙豐銀行向本地家族辦公室發信，疑基於風險考慮，將中止與各家辦合作，要求受影響客戶須在3個月限期內處理戶口資產。滙豐回應本地傳媒查詢時，否認相關傳聞，並強調該行僅中止在香港和新加坡為獨立資產管理（Independent Asset Management business）客戶所提供的業務。

滙豐私銀已停止在港星獨立資產管理業務

《彭博》引述發言人表示，在進行戰略業務評估後，滙豐的私人銀行已停止在香港和新加坡的獨立資產管理業務。發言人在聲明中稱，公司將盡可能幫助受影響客戶順利進行調整，並仍然致力於為單一和聯合家族辦公室客戶提供解決方案。滙豐的獨立資管部門分別於2020年在新加坡和2022年在香港設立。