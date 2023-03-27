家族辦公室｜許正宇：接獲不少決策人查詢新股上市及稅務安排　另指本港銀行系統穩健

財經事務及庫務局局長許正宇出席電台節目時表示，接獲不少家族辦公室決策人查詢新股上市及稅務安排，期望立法會能在1至2個月內通過有關政策；他又指本港銀行系統穩健，資本充足率遠高於國際通行標準，系統十分穩固。

不少決策人查詢新股上市及稅務安排

許正宇出席電台節目時指，計劃為家族辦公室業務提供稅務寬免，期望立法會能在1至2個月內通過有關政策。同時現正與其他部門研究細節，重啟資本投資者入境計劃，期望透過多項措施，在2025年前吸引至少200間家族辦公室在港擴展或擴充。

許表示，上周舉行的「裕澤香江」論壇中，接獲不少新股上市及相關稅務安排的查詢，因家族辦公室手上持有很多投資項目，日後或會考量在港上市，吸引家辦來港亦可以令其他金融服務和經濟環節受惠，例如會計及專業諮詢等行業。