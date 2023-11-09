家族辦公室｜金發局成立財富傳承學院　鄭志剛任董事會主席　助建國際家族辦公室樞紐

香港金融發展局（金發局）宣布成立香港財富傳承學院，並同時任命董事會成員，由鄭志剛出任主席，而任命由11月14日起生效。 資料顯示，鄭志剛為富豪鄭裕彤的長孫及鄭家純之長子，現為新世界發展（017）的行政總裁，曾被《財富》雜誌評為「2012年全球40位40歲以下商界精英」之一；亦於高盛、瑞信和瑞銀任投資銀行家；去年亦成立慈善基金「愛望基金」，以創新手法提升基層兒童心理健康。今年初他亦獲政府委任為文化藝術盛事委員會主席。

鄭志剛任金發局財富傳承學院主席 金發局指，香港財富傳承學院由香港特別行政區政府委託金發局而成立，致力締造香港成為領先國際的家族辦公室樞紐。學院將提供面向全球的交流協作、知識分享和人才培訓等支援，務求為國際家族辦公室管理人、新世代的資產擁有人、財富管理從業員等，共同構建一個惠澤各方的蓬勃生態圈，提升香港作為家族辦公室樞紐的國際地位。