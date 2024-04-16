家族辦公室｜阿里王子家辦網站上周復活後　今被發現再度無法登入 (更新)

周三(4月10日)，阿里王子的家族辦公室網站未能進入，只看見網站建立服務營運商的資訊，並顯示「這個網域好像還没有連線網站」，同日阿里王子的Linkedin社交帳號亦不再存在。《am730》翌日發現阿里王子的家族辦公室網站已重新上架。至於此前網站未能進入一事，王子家族辦公室公關回覆傳媒表示，「不知道網站已下架，但表示現時正值開齋節休假，未能作出回應」。

【4月16日更新】 中東杜拜王室成員阿里王子(Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum)，在香港開設家族辦公室的事件繼續發酵。早前香港恒生大學曾宣布委任阿里王子為該校榮譽教授，惟有傳媒發現校方刪走相關新聞稿。

《am730》記者今晚(16日)再次瀏覽「王子」的網站時，發現阿里王子的家族辦公室網站再度未能進入，網站顯示「這個網域好像還沒有連線網站」。

新聞稿刪走委任阿里王子榮譽教授一事

本地傳媒《香港01》日前報道，在家族辦公室的開幕禮延期後，恒生大學網站上，刪除了在3月26日發布的新聞稿中，有關委任阿里王子及簽署合作備忘錄一事，標題亦已改為「恒生大學亞太東盟綠色政策中心開幕」。

恒生大學在3月26日的新聞稿公布委任阿里王子為榮譽教授，雙方更簽訂《合作備忘錄》，合作範疇涵蓋學生交流、獎學金、贊助等，當時亦指阿里私人辦公室會協助恒生大學物色與可持續發展相關的捐獻及贊助。