家族辦公室｜阿里王子家辦網站重新上架　公關：不知道網站已下架(更新)

中東杜拜王室成員阿里王子（Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum），在香港開設家族辦公室的事件繼續發酵。早前香港恒生大學曾宣布委任阿里王子為該校榮譽教授，惟有傳媒發現校方刪走相關新聞稿。

周三（4月10日），阿里王子的家族辦公室網站未能進入，只看見網站建立服務營運商的資訊，並顯示「這個網域好像還没有連線網站」，同日阿里王子的Linkedin社交帳號亦不再存在。

周四（4月11日），《am730》發現阿里王子的家族辦公室網站已重新上架。至於此前網站未能進入一事，王子家族辦公室公關回覆傳媒表示，「不知道網站已下架，但表示現時正值開齋節休假，未能作出回應」。