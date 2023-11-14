家族辦公室｜香港財富傳承學院正式成立　鄭志剛：致力締造本港成為國際家辦樞紐

香港金融發展局（金發局）宣布成立香港財富傳承學院，周二（11月14日）金發局宣布學院正式成立，成立典禮邀請了財經事務及庫務局局長許正宇、金發局主席李律仁、財富傳承學院主席鄭志剛等人士出席。鄭志剛表示，將致力締造本港成為領先國際的家族辦公室樞紐。

香港財富傳承學院主席鄭志剛表示，財富傳承學院涵蓋的領域並不受限於傳統的財富管理，是將延伸至家族治理和政策、影響力投資、慈善事業，以及文化藝術發展等。他又指，希望與全球同業建立夥伴關係，共同合作以發揮協同效應，為家族辦公室業界帶來最佳價值，又指將致力締造香港成為領先國際的家族辦公室樞紐。

鄭志剛又指，現時全球獨角獸公司逾千家，總資產高達5萬億美元，大部分創辦人都是30多至40多歲，對多元化的財富管理服務需求增加，希望學院可以為香港家辦業務儲備人才。

同場的財經事務及庫務局局長許正宇亦發言，表示在各方支持和努力下，本港的家族辦公室業務正蓬勃發展而且勢頭強勁，亦是港府政策宣言中的「八項舉措」之一，旨在為全球家族辦公室和資產擁有人打造充滿活力的生態圈。

香港財富傳承學院以擔保有限公司形式成立，鄭志剛獲委任為董事會主席，當中另有七位業界領袖亦獲委任為董事會成員，分別為金發局行政總監區景麟、科大教授金樂琦、金發局政策研究小組成員林俊明、瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲、信和集團副主席黃永光，財經事務及庫務局代表陳浩濂及投資推廣署代表吳國才。