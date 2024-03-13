家族辦公室｜3月將舉行金融盛事周　許正宇：展現香港財富管理業獨特優勢

本港將舉辦第二屆「裕澤香江」論壇，論壇亦是三月「香港金融盛事周」的一項專屬盛事，財經事務及庫務局許正宇指，屆時將匯聚世界各地家族辦公室的資產擁有人和管理人，展現香港財富管理業的獨特優勢。

許正宇表示，香港是國際資產及財富管理中心，管理資產規模逾30萬億港元，亦是亞洲最大的對沖基金中心及僅次於內地的區內第二大私募基金中心。據相關市場報告（BCG Global Wealth Report 2023）預計，香港的財富管理業務在2022至2027年期間，每年將錄得7.6%的增長，並有機會在2025年底前成為全球最大的業務中心（booking centre）。

他稱，只要政府與業界持續努力，綻放自身光芒，招徠四方客，「可令香港國際金融中心的地位不斷鞏固、更趨昇華」。

港註冊成立基金資金淨流入按年增92.9%

他又表示，香港資產及財富管理業的最新發展令人鼓舞。按證監會的統計數字，在香港註冊成立的基金資金淨流入增加，2023年淨流入達871億港元，按年增加92.9%。單計去年第四季就淨吸納資金335億港元，按季增179%。

他又指，為更好掌握家族辦公室在港發展的最新情況，投資推廣署已委託專業機構進行調查，計劃稍後公布結果重點，包括目前在港的家辦數目。