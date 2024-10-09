家族辧公室｜財庫局夥彭博推「香港家辦匯」 明年辦高峰論壇

財經事務及庫務局今日宣布，與彭博企業共同推行「香港家辦匯」策略性合作計劃，吸引環球家族辦公室來港開拓業務，鞏固香港作為全球領先資產及財富管理樞紐的地位。
財庫局長許正宇表示，與彭博有共同願景，認同香港是匯聚全球家族辦公室，拓展資產和財富管理及慈善事業的理想地。是次建立策略性合作計劃，充分展現香港擔當「超級聯繫人」的獨特優勢和影響力，期待合作為業界提供金融數據和科技上的專業知識，透過彭博廣闊的國際網絡，將香港建設成全球「家辦匯」！
許正宇4月訪紐約晤彭博 促成合作
當局指，今次策略性合作緣於許正宇局長今年4月訪問紐約時，與彭博有限合夥企業及彭博慈善基金會創始人Michael Bloomberg會面，兩人一致認同香港高效率、低稅制和資金自由，是吸引世界各地家族辦公室落戶的最強優勢，未來機遇無限。
財庫局與彭博企業合成的四大範疇包括：
(一)家族辧公室生態圈建設：彭博將建立專屬的數碼內容管理系統——「香港家辦匯」知識中心，提供香港家辦行業資訊，促進生態圈建設；
(二)行業知識分享：編製家族辦公室指南，為有意在港成立及擴展家族辦公室業務人士提供指引及介紹最新政策；
(三)資訊科技支持：彭博將為投資推廣署的家族辦公室客戶提供數據終端試用服務，協助他們進行分析研究和投資管理工作；
(四)慈善倡議：香港財富傳承學院將與彭博企業慈善部門合作，共同推動慈善活動。
另外，香港明年3月將舉辦第三屆「裕澤香江」高峰論壇，彭博將於同月同步推出一個聚焦於財富管理的全新高峰論壇。