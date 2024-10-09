家族辧公室｜財庫局夥彭博推「香港家辦匯」 明年辦高峰論壇

財經事務及庫務局今日宣布，與彭博企業共同推行「香港家辦匯」策略性合作計劃，吸引環球家族辦公室來港開拓業務，鞏固香港作為全球領先資產及財富管理樞紐的地位。

財庫局長許正宇表示，與彭博有共同願景，認同香港是匯聚全球家族辦公室，拓展資產和財富管理及慈善事業的理想地。是次建立策略性合作計劃，充分展現香港擔當「超級聯繫人」的獨特優勢和影響力，期待合作為業界提供金融數據和科技上的專業知識，透過彭博廣闊的國際網絡，將香港建設成全球「家辦匯」！