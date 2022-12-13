富力地產聯席董事長張力倫敦被捕 面臨引渡美國 開市瀉逾一成

《彭博社》報道，廣州富力地產（2777）聯席董事長張力，因涉嫌在美國加州為獲得合同提供回扣，上月底在倫敦被捕，並面臨引渡到美國，目前以1,500萬英鎊保釋。

報道指出，富力在美國透過關聯公司開展業務，據法庭清單顯示，張力被指控「向同謀者提供回扣和資金，為一個建築項目獲得適當的許可」，而遭美國政府通緝。張力於11月30日被倫敦警方逮捕，正面臨引渡程序，檢控官Mark Summers表示，張力對引渡到美國提出異議。

根據報道，法官John Zani昨批准張力以1,500萬英鎊（約1.43億港元）保釋，是英國法院有史以來最高的聯合保釋金。雖然他獲得保釋，但仍要留在倫敦一座公寓，由保安人員和閉路電視監控。該公寓是一個5房單位，由退役軍人出任保安人員，每12小時換班一次。上次森嚴的看守安排，每月開支多達20萬英鎊（約191萬港元）。張力亦不能使用任何上網設施。報道指出，雖然張力不在監牢，但看守的標準，是盡量與還柙人士看齊。

逾億港元保釋 需逗留寓所補森嚴看守

受到消息拖累，富力地產今早開市跌逾一成報2.18元，最新跌幅近12%，報2.14元。富力今早發出公告稱，知悉有關傳媒報道，並澄清集團並無就保釋提供任何保證金、公司於 Z&L Properties Inc.（由張力先生及其關聯方擁有）並無權益及該案件將不會對本公司的業務及營運有任何重大不利影響。

張力為富力聯合創始人之一，於1994年與董事長李思廉聯手創立富力。據2022年中期報告，張力持有27.77%富力H股。

此前房地產收緊監管下，負債高企的富力陷入財困，公司除了出售資產、債券展期，張力有份向富力注資，試圖緩解財困壓力。