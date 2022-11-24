富士康回應鄭州廠房衝突：獎金問題由電腦系統技術錯誤引起

河南鄭州的富士康廠房日前爆發示威衝突，員工不滿公司的防疫安排和拖欠獎金。母公司鴻海昨天傍晚發出三點聲明，指出津貼一向按合約內容履行、員工並無混住、持續與員工及當地政府做好溝通，並強調鄭州廠區正常生產。不過，富士康今天發聲明說法有變，表示獎金問題是入職程序出現電腦系統技術錯誤引致，向員工致歉，承諾工資實際金額會與官方招聘上一致。《路透社》亦報道，富士康已與員工達成初步協議，較大規模的示威活動已平息，但星期四仍有零星示威，公司正與員工溝通。

富士康鄭州廠房是全球最大的iPhone組裝廠。外電《路透社》及《彭博社》昨天均引述網上社交平台的影片報道，鄭州富士康廠區爆發抗爭，數以百計吶喊「付我們工資」的員工，被身穿防護衣且手持警棍的「大白」包圍。根據部分視訊內容和上傳資料，部分員工抗爭主要原因在於工作津貼認知差異、新進員工與曾確診者混住產生疑慮等因素。

鴻海聲明：鄭州廠區正常生產

鴻海昨傍晚發出的聲明指出，除了有關合約及薪酬問題外，亦強調新進員工入住前，相關宿舍都是經過特別環境消毒殺菌，且經過當地政府驗收核可，才能安排新進員工入住，並沒有與原來的員工混住情形。鴻海表示，會持續跟員工以及當地政府做好溝通，避免類似事件再次發生。鴻海又強調，鄭州廠區正常生產。