富士康遭內地查稅鴻海系股價急跌　國台辦：對企業執法一視同仁 (更新)

富士康早前突遭內地部門查稅。官媒《環球時報》報道，有內地部門對富士康集團旗下企業，進行稅務稽查及用地情況調查。周三（25日）國台辦回應富士康被調查一事，表示對企業執法一視同仁。

鴻海其後亦發表聲明，強調合法合規是集團在全球各地的基本原則，會積極配合相關單位的相關作業。(鴻海)

鴻海：會積極配合相關單位

官媒《環球時報》報道，內地政府部門對富士康集團旗下企業進行調查，其中在廣東、江蘇等地的重點企業，進行稅務稽查；自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。



報道未有提及當局查閱富士康稅務及調查用地情況的原因，亦無提及調查結果。鴻海其後亦發表聲明，強調合法合規是集團在全球各地的基本原則，會積極配合相關單位的相關作業。

國台辦回應對企業執法一視同仁

就富士康受查事件，國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上回應指，當局依法依規，對所有企業一視同仁，開展遵紀守法調查，是正常的執法行為。

她強調，當局尊重、關愛、造福台灣同胞的政策立場及善意誠意不會改變，將一如既往支援台商台企在內地投資興業，營造良好發展環境，持續完善落實惠及台胞台企的政策措施，為台胞台企在內地更好更快發展提供機遇與空間。