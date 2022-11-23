富士康鄭州廠房宿舍外爆發暴力抗議

全球最大iPhone組裝廠、鴻海鄭州廠據報在宿舍外爆發暴力抗議。《路透社》引述內地社交平台「快手」，今日（23日）出現的影片報道，指在受新冠病毒影響的鴻海旗下富士康鄭州廠所在地，自稱是富士康員工的一群人拆毀障礙物，並與身穿防護衣的當局人員發生爭執。

報道指，影片顯示超過100多人聚在戶外，並且與數十名自稱警察的身穿防護衣人員對峙。一些影片顯示，員工抱怨被供應的伙食不佳，另一些人則抱怨沒有領到工廠承諾發出的獎金。《路透社》在報道中稱，無法立即驗證影片的真實性，鴻海也未立即回覆查詢。

《彭博社》亦引述另一片段報道，富士康員工在今天凌晨幾小時從宿舍湧出，推擠穿過穿白色防護衣的人員，人數遠遠超過防護人員。從另一段影片看到，幾名穿防護衣的人員用棍棒毆打一個躺在地上的人。圍觀群眾大喊「打、打」，成群結隊的群眾擠過路障。一度還有幾個人圍住一輛警車，開始搖晃車輛並咆哮。