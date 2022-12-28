富士康鄭州廠 據報推激勵政策銀彈招兵

趕在中國國務院聯防聯控機制公布明年1月8日將新冠疫情降為「乙類乙管」的第一時間，蘋果iPhone最大生產廠房、富士康鄭州廠據報立刻加碼推出明年1月激勵政策，鼓勵派遣工留任，同時鼓勵內部員工推薦新人入職，以加快產能恢復腳步，滿足農曆年後的iPhone 14 Pro系列生產需求，衝刺業績。

台灣傳媒引述鴻海旗下富士康鄭州廠區 iDPBG事業群於微信公眾號表示，在國內疫情與政府政策變化下，加上明年1月逢農曆春節，調整當月激勵政策；同時也會合理安排生產，同時照顧員工休息和休假。

針對明年1月底前正常出勤全體員工，鄭州廠區仍維持既有的服務激勵獎金制，其中工作天數超過21天的正式工月激勵獎金為人民幣7,000元，派遣工亦得領人民幣3,000元，另在新年大禮包部分則新增獎金等級，除了正常出勤、工作天數超過23天者，新年大禮包維持不變，仍為人民幣6,000元外，原本出勤天數在20天至22天、不得請領新年大禮包的員工，亦得享有福利，只是獎額縮水一半，僅人民幣3,000元。

1 月底前正常出勤員工獎金7000

不單是正職員工激勵獎金獲加碼，就連派遣工的相關慰留措施也在第一時間出爐。根據廠區昨天上午貼出公告，標示自明年1月起至3月20日止，若關鍵工站製造部門的派遣工留任，得領取人民幣5,000元的留任獎金，若屬非關鍵工站製造部門及非製造部門的員工，留任獎金分別為人民幣4,700及4,500元。

根據報道，鴻海旗下富士康在鄭州有航空港廠區，主攻的就是iPhone，也因此鄭州廠的動向備受市場關注，今年鄭州廠新機生產出師不利，11月因疫情拖累，導致iPhone 14 Pro與Pro Max等高階機種出貨受阻。有分析認為，在重賞下必有勇夫，相信員工激勵獎金出爐，加上中國防疫政策的適時鬆綁，鴻海明年1月上旬順利恢復產能的可能性極大。

外媒早前報道，為追趕進度，鴻海集團旗下富士康中國河南鄭州廠，要求員工加緊工作，有員工被迫抱病上班。對此鴻海發聲明回應，否認有相關情事發生。受iPhone 14生產進度影響，蘋果公司股價已顯著回落。