富士康鄭州廠iPhone產量傳最少減3成 逾2萬員工離職

《路透社》引述消息人士報道，鄭州市富士康工廠因工潮出現騷動後，該廠房11月的iPhone產量可能最少減少30%，而廠房在月底用亦都「不可能」回復全面生產。

該通訊社另報道，發生勞資糾紛後，超過2萬名員工已離開富士康鄭州廠區，絕大多數是還未上班的新僱用員工，原定本月底全面復產的目標恐受影響。另一名熟悉事件的富士康人士也稱，部分新員工已經離開園區，但拒絕詳細說明規模。該名人士更透露，新員工在工作前需參加培訓課程，其中部分人還未曾上過生產線，並非現成的勞動力，離職對廠區目前的生產沒有影響。

富士康鄭州廠房是蘋果iPhone最大生產基地。有報道指出，10月底因疫情爆發大批員工離職回鄉潮後，以致廠方以逾1萬元（人民幣，下同）高薪招聘工人。在當地政府全力動員下，求職者從中國各地湧來，原本10萬名額即將達標，卻因為出現補貼政策說明的技術錯誤引發誤解，加上食宿、防疫安排不周，造成日前新進工人群起通宵抗議欠薪及防疫安排。

疫情回鄉潮後曾以1萬高薪招聘工人最終致糾紛

回其後鴻海發聲明表示，檢視這起事件後，發現在入職流程發生一項技術疏失，對在輸入電腦系統時發生的疏失感到抱歉，並且保證實際的薪資和當初協議，以及正式招募海報上相同。鴻海又表示尊重想辭職離開廠區的新進員工，並將提供他們「照顧補貼」。鴻海消息人士此前向《路透社》透露，每名員工補貼金額1萬元，抗爭也平息。

此外，鄭州主城區8個區今日起進行「流動性管理」，實施臨時交通管制，高風險小區居民足不出戶。新措施對廠區生產沒有影響，因為工廠繼續在關閉管理下運作。

富士康拒絕置評。