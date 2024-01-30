富昌攻家族辦公室業務 料資產規模高雙位數增

集團指，家族辦公室成立至今管理資產已有一定規模，預計未來5年資產規模以每年高雙位數增長，為應對業務急速增長，計劃今年增聘十多名資深理財客戶經理。本地零售市場方面，集團指市況低迷加上經營成本日增，令不少券商業務萎縮、甚至結業，最近3年已有100家券商結業，而集團未來會緊貼金融科技的潮流，加大研發力度提升用戶體驗及提供更多元化產品，供客戶選擇。

今年成立25周年的富昌金融集團去年5月正式成立家族辦公室業務，同時推出全面信託管理業務，以滿足高淨值客戶一站式專業投資理財要求。集團主席郭偉俊表示，未來除了繼續優化零售客戶交易體驗外，還會積極拓展高增值業務，涵蓋更多元化業務，打造成頂尖的國際金融平台，成為行內領跑者。

譚朗蔚：恒指今年阻力 18500 點

另外，富昌證券聯席董事譚朗蔚指，今年全球的焦點落在聯儲局減息，因市場的預期和局方的點陣圖存在落差，可能會觸發美股調整。此外，他指美國的經濟能否軟著陸，以及拜登能否連任美國總統等問題，都會左右美股表現，同時亦關注日本央行一旦加息，將引發日圓觸底和套息交易的拆倉潮。

對於中港市場，譚朗蔚指內地經濟受去槓桿化影響，經濟處於調整階段，近日內地相繼推出多項措施以刺激經濟及穩定投資者信心，其實際效用仍有待觀察。他指恒生指數今年阻力在18,500點，支持在14,597點；另外美元及美息見頂，防守性的部署可取，宜關注高息股及黃金，虛擬貨幣則審慎。