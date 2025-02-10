富瑞︰新世界違約機會低 惟地產股盈利壓力超去年

市場持續關注新世界發展(017)的債務情況，富瑞的報告認為，由於新世界以抵押形式再融資，因此違約風險較低，惟對其股價仍持悲觀態度；不過富瑞又指，即使新世界違約風險低，亦不意味香港銀行在商業房地產方面的貸款是「安全」的。該行表示，高負債的小型上市地產公司連同新世界，共佔銀行商業房地產貸款16%，加上專業房地產投資者的貸款，至少有20%至30%的香港商業房地產貸款有「降級風險」(at risk of downgrade)。

港 11 家上市小型發展商 8 家高風險

該行對11家小型發展商進行評估，當中8家被評為相對高風險，而去年則為10家有5家為高風險。今次評估中，有3家企業的負債比率低於40%；有6家的EBIT為負數；而該行訂出的4項標準中，有8家未能滿足當中3項。4項標準包括淨負債比率低於40%、現金與短債比率高於1倍、流動負債佔總負債少於50%、利息保障比率少於1倍。