富瑞︰新世界違約機會低 惟地產股盈利壓力超去年

市場持續關注新世界發展(017)的債務情況，富瑞的報告認為，由於新世界以抵押形式再融資，因此違約風險較低，惟對其股價仍持悲觀態度；不過富瑞又指，即使新世界違約風險低，亦不意味香港銀行在商業房地產方面的貸款是「安全」的。該行表示，高負債的小型上市地產公司連同新世界，共佔銀行商業房地產貸款16%，加上專業房地產投資者的貸款，至少有20%至30%的香港商業房地產貸款有「降級風險」(at risk of downgrade)。
港11家上市小型發展商 8家高風險
該行對11家小型發展商進行評估，當中8家被評為相對高風險，而去年則為10家有5家為高風險。今次評估中，有3家企業的負債比率低於40%；有6家的EBIT為負數；而該行訂出的4項標準中，有8家未能滿足當中3項。4項標準包括淨負債比率低於40%、現金與短債比率高於1倍、流動負債佔總負債少於50%、利息保障比率少於1倍。
11家小型發展包括嘉華國際(173)、麗新發展(488)、路勁基建(1098)、永泰地產(369)、香港興業國際(480)、九龍建業(034)、資本策略地產(497)、遠東發展(035)、宏安集團(1222)、德祥地產(199)及英皇國際(163)。3家負債比率低於40%的小型發展商為嘉華國際、永泰地產及香港興業國際。
早年以折扣促銷 開始反映於收益中
至於大型發展商，富瑞指其風險主要在於因促銷新盤而引致的資產價格下跌，並相信今年的利潤壓力會較去年大，因為早期以折扣促銷的預售，會在今年開始反映在收益中。而新世界近日推出的北角皇都項目，該行指其平均售價為每方呎價，較同區項目低約11%。