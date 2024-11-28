富臨半年轉蝕4千萬 採全時區策略 吸不同消費力顧客

富臨集團(1443)公布9月底止半年由盈轉虧4,063.8萬元，去年錄盈利211.1萬元；期內收益約8.54億元，按年少4.4%；毛利率71.7%，少0.4個百分點；每股虧損3.13仙；維持不派中期息。

經濟疲弱 旅客市民消費力下降

富臨指，期內香港經濟表現疲弱，旅客及市民的消費能力均明顯下降，令本港餐飲業繼續受壓。加上地緣政治局勢持續緊張，以及美國大選前的不確定性，運輸及供應鏈均受影響，原材料、物流成本、食品及能源等價格持續高企，對企業營運構成壓力。

集團又指，大部分行業的大型企業營商氣氛減弱，市民於周末及假日出現北上消費熱潮，導致本地消費市道低迷，當中餐飲業更是大受影響。隨著旅客及市民對在港消費及飲食模式改變，預料繼續影響餐飲業，集團繼續採取全時區餐飲的品牌策略，進一步增加旗下「概念線」品牌及類別，提供多元化的菜式，以及不同價位的選擇，吸納不同消費能力的顧客。