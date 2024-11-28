富臨半年轉蝕4千萬 採全時區策略 吸不同消費力顧客

富臨集團(1443)公布9月底止半年由盈轉虧4,063.8萬元，去年錄盈利211.1萬元；期內收益約8.54億元，按年少4.4%；毛利率71.7%，少0.4個百分點；每股虧損3.13仙；維持不派中期息。
經濟疲弱 旅客市民消費力下降
富臨指，期內香港經濟表現疲弱，旅客及市民的消費能力均明顯下降，令本港餐飲業繼續受壓。加上地緣政治局勢持續緊張，以及美國大選前的不確定性，運輸及供應鏈均受影響，原材料、物流成本、食品及能源等價格持續高企，對企業營運構成壓力。
集團又指，大部分行業的大型企業營商氣氛減弱，市民於周末及假日出現北上消費熱潮，導致本地消費市道低迷，當中餐飲業更是大受影響。隨著旅客及市民對在港消費及飲食模式改變，預料繼續影響餐飲業，集團繼續採取全時區餐飲的品牌策略，進一步增加旗下「概念線」品牌及類別，提供多元化的菜式，以及不同價位的選擇，吸納不同消費能力的顧客。
「富臨」餐館半年淨減1間
截至9月底，富臨在香港共經營107間餐館，分別為14間「富臨」系列品牌、7間「陶源」系列品牌、81間「概念線」系列餐館、5間美食廣場，及於內地經營3間餐館，當中「富臨」較3月底淨減1間。「富臨」系列品牌期內收益少14%，至約3.06億元；「陶源」系列品牌收益7,517.8萬元，挫24.9%；「概念線」系列收益4.16億元，多8.5%。
富臨今日收報0.128元，無升跌，市值1.66億元。