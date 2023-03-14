富衛第三度申上市 傳下季登場 籌78億

重磅新股來港上市。李澤楷創辦的富衛集團，以及日本軟庫有份投資的內地租房平台「自如」計劃來港招股，分別計劃籌10億美元(約78億港元)，倘落實，將成為去年10月中創新航(3931)集資98.6億元後最大規模集資新股。

據報富衛第三度向港交所(388)遞交上市申請，或於第二季招股上市。據其昨日更新的初步招股文件顯示，集資將用於提高保險集團監管制度下的資本水平，並為營運實體提供增長資金，將為明年對印尼人民銀行人壽保險提供額外承諾出資。

富衛截至去年12月底全年非國際財務報告準則計量虧損8.23億美元，經調整虧損7.4億美元，2021年分別為賺1.88億美元及經調整利潤2.49億美元，淨保費收入78.66億美元，減15.4%，投資回報削93.5%，至1.38億美元，新業務價價值8.23億美元，增近兩成；內涵價值60.66億美元，升5.8%。去年錄虧損主要是資本市場變動導致的投資回報虧損所致。