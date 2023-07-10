富衛續攻自願醫保 以量取勝

​新冠肺炎疫後、中港通關以來復甦最急速的行業之一，非保險莫屬。今年首季新業務首年保費(FYP)已較疫前多82%的富衛香港人壽，其香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，集團一直專注本地生意，疫情期間主攻自願醫保(VHIS)並突圍，今年繼續攻Top Up醫保(即在原有醫保上加購另一份醫保)、尤其家人保障方面；至於在加息周期下見到影響的儲蓄產品市場，他指客戶的購買模式有改變，但影響不大。

按保險業監管局數字，今年首季內地訪港旅客購買富衛產品的年度化保費按年多104.3倍，而整個行業的增長為48.7倍；同時，集團自2019年4月推出首個VHIS計劃至今年3月，以保單計每年平均增長124%，以年度化保費(APE)計年均升126%。富衛指，重視本地生意，因此令疫情期間仍交出成績，通關後內地客重臨，更成新增長藥引。

加息周期下 分期供款客增

余栢堅表示，疫情令客戶更容易理解保障概念，集團推產品時更得心應手，亦首創了不少產品以填補本地市場的保障缺口，針對不同客戶的不同需求，在疫情期間以量取勝，加上政府大力推動VHIS，在產品銷售數量上「3年前我哋全港排第十，最新排第四，就係因為我哋做多咗Top Up產品，件數多。」他又指，今年仍以Top Up產品為銷售主題，尤其家人保障如「一張單保三代人」及懷孕22周即可購買的兒童保險等。

至於加息周期下，余栢堅稱由於儲蓄型產品主要為中長線投資，因此影響不大，惟相對在低息環境時客戶傾向一次性付款，目前作分期供款客戶增加，以保費融資者亦減少。他表示，目前策略是高息與低息產品兼備，以應對市場情況改變，並強調旗下產品分紅實現率穩定，未見大波動，長遠回報近7厘，保證回報近1厘。