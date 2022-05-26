富衛通過聆訊 友和今登場 GOGOX傳集資削七成

矚│目│新│股

本港新股市場慢熱，今年至今僅21隻新股掛牌，較去年同期38隻大減約45%，加上今年多隻新股仍破底，減低對投資者的吸引力。然而，短期內將有多隻「知名」新股上場，包括內地線上同城物流平台快狗打車(GOGOX，前稱GOGOVAN)及電訊盈科(008)主席李澤楷旗下富衛集團(FWD)部署登場。

GOGOX傳最快6月在港招股，計劃集資1.5億至2億美元(約11.7億至15.6億港元)，惟集資額較市場早前傳5億美元，大縮60%至70%。但有阿里巴巴(9988)加持，持有該股約15.8%股權。

據其初步招股文件透露，去年虧損擴大至8.7億元人民幣，2020年蝕6.5億元人民幣，去年營業額6.6億元人民幣，增25%，但公允價值計量且其變動計入當期損益金融負債公允價值虧損擴大至5.6億元人民幣。集資額用於擴大用戶基礎及增加品牌知名度，進軍內地新的城市及投資等。

富衛成功通過上市聆訊，據報集資約10億美元(約78億港元)目標不變，倘成功上市，有望成為今年以來集資規模最大新股。