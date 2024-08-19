富豪系盈警！富豪酒店 百利保 世紀城市半年虧損齊擴大

富豪系盈警！富豪酒店(078)公布，預期6月底止半年將錄得約16億元淨虧，而於去年同期虧損為7.626億元。集團指，期內香港酒店業務營運表現持續穩定，來自酒店業務分類盈利貢獻預期按年增長逾60%，經營業務整體毛利預期約3.11億元。然而，由於利率於期間內仍然處於相對較高水平，導致龐大的融資成本開支，及集團於同系上市附屬公司四海國際(120)所持的投資出現公平值虧損，以及集團酒店物業折舊費用，致使上半年錄得虧損較去年同期增加。
富豪酒店：四海持股虧損8.74億
富豪酒店指，自2015年起已於四海持有重大投資，由於四海股份市價低於去年底，集團於四海所持投資因而產生公平值虧損約8.74億元。此外，集團上半年於香港酒店組合的折舊費用總額將為約2.91億元。儘管相關因素對集團現金流並無任何即時影響，惟已對財務業績造成不利影響。
富豪今日收報2.84元，無升跌；四海則跌0.055元或17.5%，報0.26元。
百利保減除折舊前經營盈利增60%
百利保控股(617)亦預料半年淨虧損6.76億元，去年同期錄3.381億元。集團指，期間整體業務營運續維持正面，然而由於香港及內地房地產市場轉弱，以致此期間內來自物業銷售盈利貢獻大幅低於去年同期。至於上市附屬公司富豪酒店國際酒店營運表現穩定，即使經營環境充滿挑戰，其減除折舊前經營業務盈利仍達近60%增長。
百利保指，上半年預期毛利約4.14億元，而其EBITDA預期約7,800萬元。然而，經計及期間內香港利率水平依然處於相對高位令融資成本上升，以另一上市附屬公司四海國際在中國進行物業項目被徵收的稅務費用增加，期內虧損增加。此外，由於集團香港酒店物業計提折舊費用約3.38億元。
百利保今日收報0.75元，升0.01元或1.4%。
世紀城市半年EBITDA約8700萬
世紀城市(355)亦公布指，半年淨虧損4.23億元，去年同期蝕2.437億元。集團指期內整體業務營運繼續維持正面業績，預期上半年毛利4.12億元，EBITDA預期約8,700萬元。同樣地，世紀城市指香港利率水平依然處於相對高位令融資成本上升，以及四海國際在中國進行物業項目被徵收的稅務費用增加，使期內產生綜合虧損增加。另外，集團香港酒店物業計提折舊費用約3.38億元，儘管對現金流並無影響，惟已對業績造成不利影響。
世紀城市今日收報0.154元，升0.003元或2%。