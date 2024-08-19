富豪系盈警！富豪酒店 百利保 世紀城市半年虧損齊擴大

富豪系盈警！富豪酒店(078)公布，預期6月底止半年將錄得約16億元淨虧，而於去年同期虧損為7.626億元。集團指，期內香港酒店業務營運表現持續穩定，來自酒店業務分類盈利貢獻預期按年增長逾60%，經營業務整體毛利預期約3.11億元。然而，由於利率於期間內仍然處於相對較高水平，導致龐大的融資成本開支，及集團於同系上市附屬公司四海國際(120)所持的投資出現公平值虧損，以及集團酒店物業折舊費用，致使上半年錄得虧損較去年同期增加。

富豪酒店：四海持股虧損 8.74 億

富豪酒店指，自2015年起已於四海持有重大投資，由於四海股份市價低於去年底，集團於四海所持投資因而產生公平值虧損約8.74億元。此外，集團上半年於香港酒店組合的折舊費用總額將為約2.91億元。儘管相關因素對集團現金流並無任何即時影響，惟已對財務業績造成不利影響。