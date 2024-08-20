富途上季多賺8% 上調全年吸客目標

截至6月底止末，富途牛牛和moomoo應用程式註册用戶數2,326萬，多13.3%；開戶客戶數達404.6萬，升19.1%；有資產客戶總數增加至204.2萬，漲28.8%。上季度淨增有資產客戶數15.5萬，多167.8%。期末客戶資產5,793億元，客戶交易總額1.6萬億元。客戶留存率保持在98%以上水平。富途指，香港優勢持續擴大，本地客戶淨入金額及高淨值客戶新增入金額均實現按季雙位數增。

富途控股公布截至6月底止第二季度業績，期內未營業收入31.29億元(約4.01億美元)，按年增長25.9%；純利則升8.3%，至12.12億元；非美國通用會計準則下(Non-GAAP)淨利潤12.96億元，升8.6%。半年計，富途純利22.44億元，按年少2.7%；收入57.21億元，增14.8%。

新加坡用戶突破 100 萬

海外市場方面，期內新加坡用戶數量突破100萬，季末客戶資產規模連續8個季度保持按季雙位數增長，按年則倍升。美國、澳洲業務穩步提升，季末客戶資產規模亦實現按季雙位數增長；新市場如加拿大、日本、馬來西亞，有資產客戶數均按季高雙位數增長。

富途控股創始人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示，在富途迎來12周年之際，欣喜地看到富途在市場布局、資產類別拓展、品牌影響力等方面均取得優異成績。上半年，富途全球淨增有資產客戶已完成全年獲客指引的 83%，基於增勢，會將全年獲客指引從40萬提升至55萬，未來將保持初心，繼續以科技力量，助力投資者把握環球投資機會，為投資者創造長期價值。