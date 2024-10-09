富途在港成立12周年酬賓 送來回任何航點機票

富途指，即日起至10月22日期間，參與者只需在富途Instagram帳號頁面參與遊戲回答問題，即有機會贏得香港快運來回任何航點的機票。

富途指，即日起至10月22日期間，參與者只需在富途Instagram帳號頁面參與遊戲回答問題，即有機會贏得香港快運來回任何航點的機票！另外，由今日至10月31日期間，在線上完成開戶的新客更可即時獲價值300元的香港快運機票現金券，人人有份！至於新客戶存入指定金額的資金，再完成維持資產60天任務，還可賺超市禮券或股票等二重賞，獎賞價值最高可達1,700元，新客奬賞總值達全年最高2,000元。

富途證券國際(香港)將迎來香港成立12 周年，集團宣布推出一系列鉅賞活動，送出可自選目的地的來回機票及價值過百萬元現金券，新客戶可享今年最高迎新奬賞，價值達最高2,000元。

積分兌換禮物 包括機票現金券

此外，香港快運現金券同時已在富途牛牛應用程式內的「積分商城」上架，牛友可使用積分，兌換限量禮物，包括指定航點獨家超值折扣以及價值200元、即換即用的機票現金券等！

富途證券董事總經理謝志堅表示，此次周年慶活動夥拍航空公司為投資者帶來無限制的「飛」凡奬賞，與富途一直不斷突破創新，以全面提升用戶體驗的宗旨不謀而合。在未來，富途將繼續以科技引領更便捷、多元化的投資需求，與客戶共同成長，並不時更新優惠奬勵，回饋大家的支持。