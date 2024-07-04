富途推綜合帳戶 一個帳戶交易港股美股A股日股

富途證券國際(香港)宣布於本周六起推出全新「綜合帳戶」功能，為富途證券推出的一種全新帳戶類型，在原有帳戶上一鍵升級，簡化帳戶切換步驟，讓投資者透過一個帳戶便能交易港股、美股、A股通、日股等地的投資產品。同時，富途亦推出美股碎股0佣交易，進一步降低門檻。

富途證券董事總經理謝志堅表示，近來投資者對多元投資產品及優質投資體驗的需求日漸增加。為滿足這些需求，集團進行了投資帳戶的全面升級，以便捷、簡潔的版面呈現給投資者使用，令多市場多品類投資可在同一帳戶下高效完成。