富途推綜合帳戶 一個帳戶交易港股美股A股日股

富途證券國際(香港)宣布於本周六起推出全新「綜合帳戶」功能，為富途證券推出的一種全新帳戶類型，在原有帳戶上一鍵升級，簡化帳戶切換步驟，讓投資者透過一個帳戶便能交易港股、美股、A股通、日股等地的投資產品。同時，富途亦推出美股碎股0佣交易，進一步降低門檻。
富途證券董事總經理謝志堅表示，近來投資者對多元投資產品及優質投資體驗的需求日漸增加。為滿足這些需求，集團進行了投資帳戶的全面升級，以便捷、簡潔的版面呈現給投資者使用，令多市場多品類投資可在同一帳戶下高效完成。
設美股碎股0佣交易
新帳戶除了涵蓋港股、美股、A股通、日股交易等，並計劃陸續推出新加坡股、澳股、加拿大股等更多市場的交易種類。同時，所有帳戶的資金可以統一管理，支持多貨幣結算，也無需在各市場調撥資金。另外亦加入「費用預覽」功能及「訂單觸發條件」功能。為進一步降低投資美股門檻，綜合帳戶一併將「美股碎股」和「美股月供」的功能解鎖，並將支持美股和ETF月供功能。
富途證券首席策略師陸秉鈞，隨著AI熱潮，美股市場持續走高，但不少優質股份的入場門檻高，不利投資者進行分注吸納。為避免「高追中伏」，投資者可透過新帳戶的月供新功能進行定期定額投資，以確保成本價格免受一次性購買在高價的影響，並根據自身需求調整注碼和投資時間。