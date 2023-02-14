富途推美股夜盤交易時段

為進一步滿足客戶對美股的需求，富途證券國際(香港)宣布，推出全港獨家美股夜盤交易時段，突破買賣美股的時間限制，連接全球美股投資者。根據過去一年數據顯示，盤前和盤後的總交易次數等同盤中(意即美股正式交易時間)交易次數的18%，交易總金額等同盤中總金額為15%。而在今年1月少於 20日的交易日內，於美股非交易時段平台上最受關注的美股其單頁點閱率(PV)更逾146萬次，可見客戶對美股非交易時段有很大的需求。

第一批涉逾 30 隻

富途提供的美股夜盤交易時段，讓投資者可以於固有的美股交易時間外，也能隨心所欲地投資美股，免卻有機會失去日間股市消息帶來的最佳機遇。新功能操作非常簡易，可直接在交易程式上「市場」列表內的「夜盤」中，找到支持夜盤交易的股票列表，進入股份詳情頁面後，點擊「時段」並選擇「僅夜盤」就能操作下單。在推出美股夜盤時段交易的前期，會先於部分美股上推進此功能，並會持續添加到不同美股上，第一批合共逾30隻。

富途證券創辦人李華指，有見投資者一直對美股非正式交易時間的渴求十分熾熱，明白到新增美股夜盤新功能的重要性；於是與合作商Blue Ocean全面提升全港交易美股的體驗，接連全球的美股投資者，多維度完善整個美股交易平台。在未來的日子，將不時完善服務及提供更多優質產品，讓投資者能夠把握每個投資機遇。