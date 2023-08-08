富途調查：新興市場及美股關注度明顯提升 X世代買邊類股份最多？

數據反映香港投資者對日本股市關注度有明顯提升，上半年日經225、日經300、日經500指數關注人數分別有12倍、27.3倍及15倍增長。美股市場更成為受訪投資者重點投資項目，均擴大美股持倉比例，按年增加5%。以年齡層分類，較年輕的Z世代美股持倉最高，佔近八成(79.2%)；X世代持倉分布則較平均，港股、美股市場持倉比例為45.2%和54.8%。

富途控股發布《富途2023上半年投資報告— —復甦中的賺錢效應與個人投資者行為研究》。報告發現，香港投資者追求基金及全球化資產配置趨勢於上半年更為突出，新興市場及美股關注度明顯提升，女性投資者持股票持倉佔比更一扭去年形勢超越男性。香港投資者重視把握投資時機，在業績期前後抓緊賺錢時機，尤其在企業發布業績後，交易額和交易人數均有提升。

賺錢人群年齡較多分布 30 至 39 歲 佔比 42.07%

至於「賺錢人群」方面，上半年(報告中定義為賺至少一倍以上資金的群體)，大多為年收入50萬元以上成熟男性，年齡較多分布30至39歲，佔42.07%； 40至49歲則佔28.84%。男性佔69.71%，相比整體投資者而言，「賺錢人群」男性年長者更多。以富途牛牛平台的「賺錢人群」對功能的使用率更高，尤其是「個股詳情頁」的滲透率均高於整體，「財務」、「簡況」、「分析」功能最多。

美股為部分投資者帶來超額收益

富途商業研究總監陳思指，全球經濟縱有波折，但隨著物質改善和財富提升仍 然不斷實現增長，投資者應及早留意及匯集優質企業進行持續機會挖掘。在眾多市場中，美股已為部分投資者帶來超額收益，一旦其他資本市場所處地區經濟有所恢復，這些機會也很值得投資者積極把握。另外值得留意的是，業績是公司展示重大動向和發展方向的契機，在不同市況下，投資者都可注意業績期前後的波幅，捕捉投資機會。

另外，富途創辦人李華指，這次投資者行為報告顯示香港投資者有更高成熟度和靈活性，投資視野全球化，而且對於業績期投資時機，和新興市場發展都產生關注。未來將加強研發，不斷優化平台，及繼續跟進市場動向，提供更多元化的投資選擇。