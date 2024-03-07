富途調查：逾半港女「愛管錢」 近半經濟獨立

富途控股日前發布首份全球女性投資者調查報告，透過調研香港、新加坡、澳大利亞、北美(加拿大和美國)5個市場共2288名用戶，了解全球女性投資者的投資偏好。報告發現，在長期親密關係中選擇獨立進行所有財務決策者，香港女性比例為54.1%，屬全球最高。相反，在澳洲和北美，傾向和伴侶共同進行財務決策的受訪女性比例分別達70.8%及56.3%。結果顯示香港受訪女性較其他市場女性更傾向於掌握財務決策的主導權，即使處於長期親密關係，她們亦會獨立進行所有財務決策。

此外，香港有近五成、即49.5%受訪女性認為自己已實現經濟獨立，分別有51.8%及46.9%的受訪女性認為擁有個人收入，不必依賴他人財物支持和有能力規劃財務。他們認為擁有退休金儲蓄和退休計劃是經濟獨立的重要標誌。而投資理財亦被香港女性視為增加潛在收入的重要手段，超過半數(54.8%)女性受訪者認為，學習投資理財是有效協助自己加速實現經濟獨立的途徑之一。

18% 香港女性偏向進擊型投資

從投資策略及偏好來看，數據顯示受訪女性投資者整體的投資偏好和策略較男性保守，以新加坡為例，超過一半(59.6%)女性投資者傾向採取保守的投資方式，僅有2.9%受訪女性偏向進擊型投資。相較澳洲、北美及新加坡，願意採取進擊型投資策略的香港女性受訪者比例最高，達18%。在香港，最受訪女性青睞的三大投資產品類別為股票和股票期權(58.4%)、定期存款(51.1%)和基金(37.7%)。