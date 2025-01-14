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財經
2025-01-14 19:09:48

富途調查：34%⾼收⼊⼈⼠ 逾半收⼊做投資

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富途調查：34%⾼收⼊⼈⼠ 逾半收⼊做投資

富途調查顯示，四分之⼀的⾼薪受訪者有超過5個收⼊來源，34%使⽤超過⼀半收⼊進⾏投資。(資料圖片)

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富途證券國際(港)公布《2025 港個投資者調查報告》，調查訪問富途平台逾 2,000 名⽤⼾，了解其收結構及投資偏好。報告顯示，美股及虛擬貨幣成 2025 年最被看好的資產。另外，「百萬年薪者」在資產管理和投資⽅⾯展現出多元化及積極進取的特點，四分之薪受訪者有超過5個收來源，34%使超過半收投資。

⼊⼈⼠三大首選資產：股票虛幣基

調查又指，⼊⼈⼠偏好波動性資產，如期貨期權、外匯及虛擬貨幣，超過42%⼊⼈⼠曾投資虛擬貨幣，其中達 66% 成功獲利。展望今年，87%的⼊⼈⼠計劃維持或增加投資資⾦⽐例，並將股票、虛擬貨幣及基列為增持的三⼤⾸選資產

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對經濟不確定性高

另一方面，調查顯示港對經濟不確定性的評分達7.18分(滿分為10分)，反映普遍認為當前經濟環境充滿挑戰。從理財⻆度看，與其透過縮減開、開拓副業或作轉型來對經濟挑戰，港更傾向增加投資以獲取被動收55%受訪者表示此舉能提升安全感，其次是進多元資產配置以分散(41%)

於投資偏好⽅⾯，數據顯示，87%受訪者認同多元化投資策略有助應對經濟下⾏⾵險。起更保守的險偏好(30%)，更多受訪者寧將投資組合更多元化(43%)，投資經驗、的受訪者投資組合更多元。

籲捕捉加密貨幣機遇

富途證券席分析師譚智樂表示，對不同類型的地緣政治險、通脹和政策轉變，安全感不的調查結果可以理解，分散投資正是有效地對抗險的主要⼿段。投資者應同時留意不同地域及波動性的多元資產表現，考慮險相關性較低的配置。例如在數字經濟發展下，捕捉加密貨幣的機遇同時，在 AI 發展上可以留意美股市場的些科技巨企，在估值邏輯上也可於港股尋找估值便宜且具投資價值的股份(例如的中特股和增類型的科技股)，以及有穩定派息的公司和債券。

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