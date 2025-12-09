富途：明年恒指樂觀情況下目標34000點 建議關注科技股以及高息股

富途證券首席分析師譚智樂(右一)預測恒生指數明年最高有望可達34,000點。富途證券機構及私人財富部執行董事余石麟(左)預計明年AI及生物科技板塊繼續看好。中為富途證券董事總經理謝志堅。

富途發表2026市場展望，富途證券首席分析師譚智樂表示，今年港股活躍，尤其恒生指數及恒生科技指數表現優秀，跑贏多個大型國際市場指標，交投量顯著增加，反映大量資金流入。，受益於估值的修正及科技行業增長帶動下，預測恒生指數2026年目標為31,000 點；並認為若宏觀經濟環境改善並且整體企業盈利收持續增長，樂觀情境下目標有望可達34,000點。

重點板塊方面，譚智樂認為可以持續關注科技股以及高息股，其中科技股可以留意騰訊(0700)、網易(9999)，兩者均具穩定盈利和現金流；AI發展方面留意阿里(9988)、快手(1024)；機械人股方面留意優必選(9880)、地平線機器人(9660)及小鵬(9868)。高息股方面建議留意中資金融、電訊股，以及受惠宏觀經濟環境改善，具優質資產的新鴻基(0016)、恒基(0012)及港鐵(0066)。