富途：明年恒指樂觀情況下目標34000點 建議關注科技股以及高息股

富途發表2026市場展望，富途證券首席分析師譚智樂表示，今年港股活躍，尤其恒生指數及恒生科技指數表現優秀，跑贏多個大型國際市場指標，交投量顯著增加，反映大量資金流入。，受益於估值的修正及科技行業增長帶動下，預測恒生指數2026年目標為31,000 點；並認為若宏觀經濟環境改善並且整體企業盈利收持續增長，樂觀情境下目標有望可達34,000點。
重點板塊方面，譚智樂認為可以持續關注科技股以及高息股，其中科技股可以留意騰訊(0700)、網易(9999)，兩者均具穩定盈利和現金流；AI發展方面留意阿里(9988)、快手(1024)；機械人股方面留意優必選(9880)、地平線機器人(9660)及小鵬(9868)。高息股方面建議留意中資金融、電訊股，以及受惠宏觀經濟環境改善，具優質資產的新鴻基(0016)、恒基(0012)及港鐵(0066)。
AI及生物科技板塊成今年美股焦點
美股方面，雖然受聯儲局政策減息、關稅不明朗及地緣政治等多個外圍因素而出現波動，但整體表現仍具韌性。富途證券機構及私人財富部執行董事余石麟表示認為，2025年上半年美國市場因關稅及政策不確定性出現明顯回調，但下半年隨著美聯儲局啟動預防式降息後，市場氣氛逐步回穩。今年投資者重點關注的美股板塊包括 AI 產業鏈及生物科技，預計明年將繼續受看好。
加密資產方面，余石麟續指，美國政府年中的《清晰法案》明確了加密貨幣監管框架，有望進一步市場發展。該法案鼓勵傳統金融機構與資管巨頭積極參與加密貨幣交易，提升市場流動性。余石麟認為，比特幣與以太幣等主流幣種在市場下跌時依然展現較強的韌性。隨著美國降息周期確立，比特幣有望於調整後重啟升勢，成為投資組合配置的重要選擇。
不過余石麟亦提醒，明年美國期中選舉或為加密貨幣市場帶來變數，若民主黨於期中選舉取得較多議席，可能會對特朗普推行加密貨幣相關政策產生阻礙。