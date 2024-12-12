富途：港股明年上望24200點 最牛27600

富途證券國際舉行年終策略交流會，首席策略師陸秉鈞表示，目前恒生指數市盈率9.1倍，估值低於5年平均，若明年重回平均水平，則可見24,200點，最樂觀上望27,600點。然而，全球貿易戰為中國經濟及恒指成分股盈利水平蒙上陰影，對恒指走勢預期較為審慎，在沒有進一步刺激措施下，恒指有機會在16,900點至24,200點之間徘徊，預計指數上半年表現優於下半年。他表示，恒指升至最樂觀估值的機會不大，並相信大市首季表現或最好。

不明朗因素多 黃金續受惠

他又指，金融股今年表現強勢，但明年若減息望伐不似預期，或出現反高潮，宜揀選與貿易戰關連度低的股份。另外，在不明朗因素在明年持續下，估計黃金會受惠。