富途：港股明年上望24200點 最牛27600

富途證券國際舉行年終策略交流會，首席策略師陸秉鈞表示，目前恒生指數市盈率9.1倍，估值低於5年平均，若明年重回平均水平，則可見24,200點，最樂觀上望27,600點。然而，全球貿易戰為中國經濟及恒指成分股盈利水平蒙上陰影，對恒指走勢預期較為審慎，在沒有進一步刺激措施下，恒指有機會在16,900點至24,200點之間徘徊，預計指數上半年表現優於下半年。他表示，恒指升至最樂觀估值的機會不大，並相信大市首季表現或最好。
不明朗因素多 黃金續受惠
他又指，金融股今年表現強勢，但明年若減息望伐不似預期，或出現反高潮，宜揀選與貿易戰關連度低的股份。另外，在不明朗因素在明年持續下，估計黃金會受惠。
富途證券首席分析師譚智樂表示，由於中美關係明年大機會持續緊張，預料中美資產走勢相關性低，因此投資者宜同時留意港股、美股、加密貨幣相關多元資產，做到分散投資，港股中以科技和消費板塊皆有穩定現金流和估值合理，尤其ATMX、名創優品值得留意。
比特幣可挑戰12.2萬美元
加密貨幣方面，他指仍以比特幣及以太幣為焦點，參考比特幣過去月線圖圓底的底部約在1.6萬美元，2021年高位在6.9萬美元，以量度計，中長期有望挑戰12.2萬美元，若明年更多國家將比特幣作儲備，樂觀看或可升至15萬至20萬美元。
至於中特股前景，他指估值低殘符合價值投資策略，相關板塊在受惠國企改革下今年升幅佳，未來宜揀選有穩定派息股份，如中資金融股，在經濟下行憂慮下資源股則有機會跑輸。
謝志堅：新股市場有一定動力及回暖
另外，富途證券董事總經理謝志堅表示，近日平台出現905億破紀錄的新股認購額，反映新股市場有一定動力及回暖，明年亦會就重點新股研究推出優惠及配套。