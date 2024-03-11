富途：首個零售投資展逾5千人參與

富途證券國際(香港)上周五及六於會展舉辦首個大型零售投資展覽「富途投資展」，獲滙豐銀行、摩根大通及瑞銀集團等業務品牌作為合作夥伴，兩日共15場投資策略會及主題討論，聚集超過30名專家講者，總共吸引了逾5,000名投資者參與。

陳宇： moomoo 馬來西亞 3 天吸萬客戶

富途控股首席財務官陳宇於開幕致辭中表示，富途轉眼間已在納斯達克上市5周年，全球業務覆蓋範圍不斷擴大，旗下國際品牌moomoo近日於馬來西亞正式展業，僅僅3天的時間已斬獲萬名客戶，印證東南亞市場對moomoo關注度已達致前所未有的水平。他又提到，作為富途的紮根地，集團將繼續不遺餘力地投資香港市場。富途證券董事總經理謝志堅指，在會展逾2萬呎空間舉辦以零售投資者為中心的大型展覽，並獲得行業夥伴及投資者的熱烈參與，為富途繼續以科技引領個人投資趨勢及行業突破打下強心針。集團將持續創新，為促進香港投資者與全球資本市場與多元化產品的連結作出貢獻。