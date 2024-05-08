富通保險將更名 周大福人壽

富通保險有限公司（「富通保險」）將於本年第三季更名為周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」），並將推出全新品牌，引領公司進一步緊扣周大福企業（「集團」）多元業務體系的雄厚資源，藉其財務實力及環球投資佈局，加上配合獨特的品牌定位，致力為客戶及其家人於「生、老、病、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗，持續創造超越保險的價值。
富通保險行政總裁葉文傑表示： 「集團擁有雄厚實力，穩健商譽深入民心，是信心的保證；富通保險是次更名將標誌著公司與『周大福』品牌的緊密關係，將可進一步增強客戶信心，以及鞏固忠誠可靠的品牌形象。隨著新品牌於第三季的推出，我們期望以新的企業形象，開拓更多集團內外的策略性合作機會，並為人生規劃師、業務夥伴及集團促成更多機遇，釋放更大的發展潛力，助力我們的業務增長，並以更優質的產品服務不同客戶。」
富通保險的業務營運始終如一，是次部署更名及品牌升級將不會影響公司與業務夥伴之合作模式及客戶保單之日常管理和營運，包括保單的保障、利益、費用及回報等。富通保險將陸續開展品牌革新的推廣，並將適時公佈全新商標及品牌故事詳情。
富通保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）
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