富通保險將更名 周大福人壽

富通保險有限公司（「富通保險」）將於本年第三季更名為周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」），並將推出全新品牌，引領公司進一步緊扣周大福企業（「集團」）多元業務體系的雄厚資源，藉其財務實力及環球投資佈局，加上配合獨特的品牌定位，致力為客戶及其家人於「生、老、病、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗，持續創造超越保險的價值。

富通保險行政總裁葉文傑表示： 「集團擁有雄厚實力，穩健商譽深入民心，是信心的保證；富通保險是次更名將標誌著公司與『周大福』品牌的緊密關係，將可進一步增強客戶信心，以及鞏固忠誠可靠的品牌形象。隨著新品牌於第三季的推出，我們期望以新的企業形象，開拓更多集團內外的策略性合作機會，並為人生規劃師、業務夥伴及集團促成更多機遇，釋放更大的發展潛力，助力我們的業務增長，並以更優質的產品服務不同客戶。」