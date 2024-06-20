富通保險 | 富通保險 2024年第一季 首年年化保費收入按年飆升153% 皇牌產品系列分紅實現率連續8年達100%或以上

根據保險業監管局最新公佈的數據，將於第三季更名為周大福人壽保險有限公司的富通保險有限公司（「富通保險」），於2024年第一季業績表現優秀，包括首年年化保費收入（APE）按年同期增長153%，大幅優於行業整體57%的增幅；市場排名按APE表現躍升至第8位；代理人渠道APE表現按年同期上升108%，遠超行業整體12%的增幅，市場排名躍升至8強；經紀渠道業務APE按年同期持續增長，增幅達165%，市場佔有率穩佔業內領先地位。

富通保險行政總裁葉文傑表示：「2024年第一季度，我們取得了令人振奮的業務增長。這充分證明了公司在市場定位、業務拓展、渠道銷售及人才培訓等方面之策略行之有效，也體現了我們團隊的卓越表現和專業服務得到客戶的高度認可，推動業績持續增長。」他續指，富通保險的三大皇牌產品系列，自推出以來長達8年達到100%或以上分紅實現率，反映富通保險能實現當初的銷售預期，實力雄厚。富通保險於最新的穆迪投資評級中再度被確認「A3」財務實力評級 (IFSR)，足證強大的資本和盈利能力。富通保險將繼續開拓更多集團內外的策略性合作機會，為客戶及家人提供更優質、更貼心的產品、服務和體驗，進一步提升公司的核心競爭力，以滿足其不同人生階段的需要，持續創造超越保險的價值。