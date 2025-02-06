實德環球料澳門首兩月賭收 有低單位數升幅

澳門上月博彩收入連跌兩個月，上月按年少5.6%，遜預期，一度引發濠賭股急挫。在澳門經營十六浦綜合娛樂場度假村的實德環球(487)，其副主席馬浩文表示，今年農曆年假期橫跨1月及2月，而澳門內地客高峰期由大年初三開始，因此對博彩收入有影響，惟相信1月及2月綜觀而言，兩月合計的博彩收入料可按年錄得低單位數升幅。 十六浦新春期間入住率近 100% 他又表示，集團旗下十六浦酒店新春期間入住率接近100%，較去年春節的約九成理想，惟收入較去年稍低，主要受市場策略影響，不少旅客選擇提早預約酒店，以換取較低房價優惠，強調並非由酒店價格調整主導。他又表示，全年計，澳門整體的酒店入住率均穩定於約九成，主要由於政府宣傳及演唱會在全年「攤分」，不會集中單一時段。

過夜旅客「重要性已較以往低」 至於過夜旅客方面，他指與往年差不多。馬浩文表示，橫琴關口在大年初三「爆晒棚」，相信橫琴未來對澳門整體旅遊業有大貢獻，惟由於旅客在橫琴與澳門可一星無限出入，亦因而拉低澳門過夜旅客數字；不過他亦指，目前會重點關注旅客於酒店的消費情況，是否過夜，其重要性已較以往低。 發貿易有利加拿大旅遊業務 對於中美再爆發貿易戰2.0，他指中央還擊有效，相信港股及經濟信心最壞情況已見，「後面係大家談判點樣平衡各方利益，但不會反面」。至於實德環球於加拿大的旅遊業務則受惠日本及印度的美加航班增加，而集團去年亦因此開拓印度業務。

關於十六浦的擴建進度，他指最近再條入圖則，因而需多少少時間解決技術性問題，惟相信在政府「批則」後，擴建部分可在兩年內完成，即約2027年。而新酒店除了餐飲，亦希望加入在文創及具澳門特色的店舖。 未計劃進一步套現 Tesla 持股 實德環球目前仍持有約7.3萬股Tesla股份，市值約2.16億元。馬浩文指，目前仍未有進一步套現計劃，始終未見美股有明顯調整，仍要視乎市況而定。