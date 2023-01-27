實惠將軍澳店搬遷　3個月內4分店結業　CEO：業主單方面提不合理加租幅度 (更新)

實惠將軍澳店搬遷，曾被入稟追逾230萬租，亦3個月內連執4家分店。（網上圖片）

實惠日前在社交平台專頁上表示，公司將軍澳廣場分店即將搬遷，並營運至2月6日止，但暫未有公布搬遷地點。根據資料，旗下黃大仙中心分店、將軍澳新都城中心分店及馬鞍山新港城中心分店分別於去年10月至11月間結業，連同是次的將軍澳廣場分店，3個月內合共有4家分店結業。而據實惠網站顯示，現時本港仍有近20家分店。

疫情致過去數年零售業受累，其中大型家具連鎖店實惠亦受影響而重整公司分店組合，去年曾被入稟追逾230萬租金，更於3個月內連執4家分店。

曾被入稟追230萬租

今次搬遷的將軍澳廣場分店，去年8月曾被業主入稟高等法院，追回拖欠的234萬元租金，涉及去年3月起的租金及管理費等其他費用。

隨後實惠董事長及行政總裁關百豪回應，指去上半年本港整體受第五波疫情影響，致零售業總銷貨價值跌2.6%，總銷貨量更下跌5.6%。政府推出的「暫緩追租」措施，令業界得以喘息，但可惜措施剛屆滿，小部份業主已迫不及待入稟法庭追租，「我們很遺憾一些個別大業主在沒有商討的情況下，一意孤行入稟法庭追租。」此外，他又強調集團財務穩健、業務穩定、現金流充裕。

CEO：業主單方面提不合理加租幅度

實惠集團執行董事及行政總裁梁兆邦表示，疫情3年，消費行為已徹底改變，實惠的O2O策略在過去幾年亦證實行之有效，故趁機以大數據分析及檢討顧客喜好及分店策略，進一步整合O2O布置，以更有效服務顧客及提升銷售效益。他又指，實惠在這幾個商場已落戶多年，近日適逢租約期滿，惟有些業主在疫情開始舒緩及通關復常的前提下，單方面提出不合理的加租幅度，現正積極物色地方。

梁兆邦續指，在旅遊業及其他經濟活動復甦的情況下，今年香港市道應較去年暢旺，惟環球經濟情況仍然不明，令香港樓價下跌，對傢俬家品的需求有一定的影響，但對今年零售業前景審慎樂觀。