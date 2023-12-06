實至名歸｜《傑出上市公司大獎》 22企逆境突圍獲獎

城中唯一中港兩地跨媒體舉辦的《傑出上市公司大獎》昨舉行2023年頒獎禮，有22間上市公司獲獎，包括7間藍籌及15間主板企業。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，頒獎禮助鼓勵企業繼續展現香港金融市場的活力，以及穩實發展，鞏固香港作為國際金融中心的地位。商務及經濟發展局副局長陳百里指，獲獎企業在困難環境下仍表現出色，是實至名歸。

《傑出上市公司大獎》由《am730》、PR ASIA亞洲公關組成大獎籌委會，內地媒體《鳳凰網港股》全力支持，德勤中國為「智力合作夥伴」。22間得獎企業包括長江實業集團(1113)、恒基兆業地產(012)、中華煤氣(003)、華潤啤酒(291)、華潤電力(836)、新世界發展(017)、新鴻基地產(016)。另外，主板上市包括信和置業(083)、力寶(226)、中信資源(1205)、中國光大水務(1857)、巨星傳奇(6683)、四洲集團(374)、安樂工程(1977)、艾德韋宣集團(9919)、金川集團(2362)、昇能集團(2459)、信義能源(3868)、筆克遠東(752)、登輝控股(1692)、豐盛生活服務(331)及HYGIEIA GROUP(1650)。

陳浩濂表示，股票市場為香港金融業中流砥柱，今年以來港股持續受壓，主要是受內地經濟、預期利率高位維持更長時間、環境地緣政局影響，但港股總市值至今年10月底錄30.8萬億元，按年升17%；首10個月港股每日平均成交金額仍超過千億，至1,066億元。他又指，金融市場將迎來多個改革，當局亦積極推動企業發展ESG，鼓勵企業繼續增加自身競爭力。

陳百里：港府繼續支援企業

陳百里指，全球經濟復甦未如理想，企業面對「三高一低」，包括高通脹、高債務、高利率及低增長下，仍能在不同範疇表現出色，因此獲獎者更實至名歸。他指明年依然要面對嚴峻及困難環境，港府會繼續支援企業，包括減低資金周轉壓力，紓緩銀根壓力，及帶領開拓更多領域及市場，提升香港各方面競爭力。他又指，在推動政策過程必然有微調及進步空間，因此會與各界多溝通交流，聆聽意見，令企業更受惠政策。

政經商界雲集頒獎禮 場面熱鬧

頒獎禮邀得多位政經商界出席，包括中聯辦經濟部貿易處投資組處長陳佳蓉及多位立法會議員。其他出席嘉賓包括中原集團創辦人施永青、德勤中國華南區主管合夥人歐振興，以及多位商界重要人物、股評人及基金經理捧場，場面熱鬧。