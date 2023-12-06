熱門搜尋:
黃世澤 周庭 曾志健 C919 區議會選舉2023 恒生指數 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-06 04:29:48
日報

實至名歸｜《傑出上市公司大獎》 22企逆境突圍獲獎

分享：
傑出上市公司大獎

多位政經界人士出席《傑出上市公司大獎》頒獎禮。(蘇文傑攝)

城中唯一中港兩地跨媒體舉辦的《傑出上市公司大獎》昨舉行2023年頒獎禮，有22間上市公司獲獎，包括7間藍籌及15間主板企業。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，頒獎禮助鼓勵企業繼續展現香港金融市場的活力，以及穩實發展，鞏固香港作為國際金融中心的地位。商務及經濟發展局副局長陳百里指，獲獎企業在困難環境下仍表現出色，是實至名歸。
 

傑出上市公司大獎

《傑出上市公司大獎》由《am730》、PR ASIA亞洲公關組成大獎籌委會，內地媒體《鳳凰網港股》全力支持，德勤中國為「智力合作夥伴」。22間得獎企業包括長江實業集團(1113)、恒基兆業地產(012)、中華煤氣(003)、華潤啤酒(291)、華潤電力(836)、新世界發展(017)、新鴻基地產(016)。另外，主板上市包括信和置業(083)、力寶(226)、中信資源(1205)、中國光大水務(1857)、巨星傳奇(6683)、四洲集團(374)、安樂工程(1977)、艾德韋宣集團(9919)、金川集團(2362)、昇能集團(2459)、信義能源(3868)、筆克遠東(752)、登輝控股(1692)、豐盛生活服務(331)及HYGIEIA GROUP(1650)。

財經事務及庫務局副局長 陳浩濂

陳浩濂表示，頒獎禮助鼓勵企業繼續展現香港金融市場的活力。(蘇文傑攝)

陳浩濂鼓勵企業增強競爭力

陳浩濂表示，股票市場為香港金融業中流砥柱，今年以來港股持續受壓，主要是受內地經濟、預期利率高位維持更長時間、環境地緣政局影響，但港股總市值至今年10月底錄30.8萬億元，按年升17%；首10個月港股每日平均成交金額仍超過千億，至1,066億元。他又指，金融市場將迎來多個改革，當局亦積極推動企業發展ESG，鼓勵企業繼續增加自身競爭力。

商務及經濟發展局副局長 陳百里

陳百里稱，港府作為大家堅實後盾及合作夥伴，會繼續支援企業。(蘇文傑攝)

陳百里：港府繼續支援企業

陳百里指，全球經濟復甦未如理想，企業面對「三高一低」，包括高通脹、高債務、高利率及低增長下，仍能在不同範疇表現出色，因此獲獎者更實至名歸。他指明年依然要面對嚴峻及困難環境，港府會繼續支援企業，包括減低資金周轉壓力，紓緩銀根壓力，及帶領開拓更多領域及市場，提升香港各方面競爭力。他又指，在推動政策過程必然有微調及進步空間，因此會與各界多溝通交流，聆聽意見，令企業更受惠政策。

政經商界雲集頒獎禮 場面熱鬧

頒獎禮邀得多位政經商界出席，包括中聯辦經濟部貿易處投資組處長陳佳蓉及多位立法會議員。其他出席嘉賓包括中原集團創辦人施永青、德勤中國華南區主管合夥人歐振興，以及多位商界重要人物、股評人及基金經理捧場，場面熱鬧。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受