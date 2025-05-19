寧德時代一手難求！無貨點部署？炒風恐一觸即發｜財經百科

內地車用電池龍頭寧德時代(港交所：3750)在港招股掀起熱潮。此次發行以每股H股263元的上限定價，市場反應空前熱烈。據悉公開發售部分超額認購至少逾120倍，孖展金額更突破2,800億港元。由於發售量調整權已全數行使，集資規模擴大至46億美元(約358.8億港元)，一躍成為今年全球最大規模IPO。

值得關注的是，今次招股並未設回撥機制，香港散戶僅能競逐佔總發行量7.5%的公開發售股份，導致認購競爭異常激烈。市場消息透露，甲組(認購100股至1萬股)客戶普遍僅獲分配1手，形成「一手難求」的局面。

至於乙組(認購2萬至442.1萬股)投資者雖保證最少獲派1手，但即使以頂頭槌飛認購約44,210手(相當於11.6億港元)，最終亦僅得221手。部分券商於上周五(16日)已透過「預通知」方式告知散戶認購結果，網絡流傳的截圖顯示，有投資者斥資近80萬港元認購30手，最終竟全數落空，中籤難度堪比中彩票。

機構投資者主導格局

招股文件顯示，基石投資者合共認購約203.7億港元的股份，相當於近7,746萬股H股，佔發售股份總數的65.7%。其中，科威特投資局(KIA)及中石化(香港)分別斥資5億美元，各自認購12.5%發售股份；其餘基石投資者包括上海高毅、上海景林、未來資產、中國太保及泰康人壽等。在機構投資者主導下，散戶實際可分得的股份可謂寥寥無幾。