寧德時代一手難求！無貨點部署？炒風恐一觸即發｜財經百科

內地車用電池龍頭寧德時代(港交所：3750)在港招股掀起熱潮。此次發行以每股H股263元的上限定價，市場反應空前熱烈。據悉公開發售部分超額認購至少逾120倍，孖展金額更突破2,800億港元。由於發售量調整權已全數行使，集資規模擴大至46億美元(約358.8億港元)，一躍成為今年全球最大規模IPO。
散戶搶貨爭崩頭
值得關注的是，今次招股並未設回撥機制，香港散戶僅能競逐佔總發行量7.5%的公開發售股份，導致認購競爭異常激烈。市場消息透露，甲組(認購100股至1萬股)客戶普遍僅獲分配1手，形成「一手難求」的局面。
至於乙組(認購2萬至442.1萬股)投資者雖保證最少獲派1手，但即使以頂頭槌飛認購約44,210手(相當於11.6億港元)，最終亦僅得221手。部分券商於上周五(16日)已透過「預通知」方式告知散戶認購結果，網絡流傳的截圖顯示，有投資者斥資近80萬港元認購30手，最終竟全數落空，中籤難度堪比中彩票。
機構投資者主導格局
招股文件顯示，基石投資者合共認購約203.7億港元的股份，相當於近7,746萬股H股，佔發售股份總數的65.7%。其中，科威特投資局(KIA)及中石化(香港)分別斥資5億美元，各自認購12.5%發售股份；其餘基石投資者包括上海高毅、上海景林、未來資產、中國太保及泰康人壽等。在機構投資者主導下，散戶實際可分得的股份可謂寥寥無幾。
可以預計，在貨源緊絀的情況下，寧德時代在明日掛牌後或有所炒作，加上近期A股走勢強勁，進一步推升投資者對新股表現的期待。同時，寧德時代暗盤交易將於今日收市後揭曉，市場預測開盤溢價或維持在10%以內，但由於暗盤價格可能已部分反映利好因素，實際升幅仍需觀察，惟在供需失衡的情況下，該股短線或有望成為資金追捧對象，股價波動不容忽視，避免盲目高追。
至於未能成功持貨的投資者，可自定策略抑或觀望，適時可考慮追入，觀察暗盤價位，甚至招股價263元的阻力情況，亦可考慮寧德時代H股獲納入港股通名單，屆時北水或會炒作，從而推動股價上漲。
(風險提示：新股投資涉及高風險，以上資料僅作參考，市場波動可能劇烈，請謹慎評估自身風險承受能力。)