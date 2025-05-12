寧德時代今起招股　集資逾310億元入場費逾2.65萬｜新股IPO

內地電池巨企寧德時代(深：300750)周一(12日)在交易所公告中表示，計劃通過香港股票首次公開發行(IPO)籌集約40億美元資金(約312億港元)，募資淨額307.18億港元。公司擬全球發售1.18億股股份，其中香港發售股份884.21萬股，國際發售股份1.09億股，另有1,768.41萬股超額配股權。招股日期由今(12日)起至周四(15日)，每股H股發售價不高於263港元，每手買賣單位100股，入場費約26,565.24港元。若以寧德時代A股上周五報248.27元人民幣(約266港元)，即招股價暫時較A股折讓僅約1.2%。

料下周二掛牌 較上周五A股折讓1.2% 寧德時代預計於下周二(20日)在主板上市，股份編號3750。聯席保薦人為中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、J.P. Morgan Securities(Far East)Limited、Merrill Lynch(Asia Pacific)Limited。 據招股文件顯示，基石投資者認購約203.7億港元的股份，相當於近7,746萬股H股，佔發售股份65.7%。其中，科威特投資局(KIA)及中石化(香港)各投資5億美元，各自認購12.5%發售股份。其他基石投資者包括內地資產管理公司上海高毅、上海景林，亦有未來資產、橡樹資本管理、中國太保、泰康人壽等。