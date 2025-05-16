寧德時代據報定價263元　集資規模擴至46億美元｜新股IPO

若寧德時代真的行使超額配售選擇權，其集資總額有望攀升至早前有報道所指的至少50億美元，達到53億美元(約413.4億港元)，這使其勢成為自2021年快手(港交所：1024)以來，香港市場規模最大的IPO項目。

據《彭博》引述交易條款，已截止認購的寧德時代(3750)將香港招股價格定在每股263元，並指寧德時代將行使發售量調整權，增加發售股數約1,770萬股，意味發售規模擴大至1億3,560萬股，集資額達46億美元(約358.8億港元)。

【5月15日更新】 內地電池巨頭寧德時代(3750)公開招股已於今午(15日)12時截止，市場反應極為熱烈。綜合券商數據，寧德時代共錄得2,804億港元孖展認購，較公開發售額23.25億港元超購119倍。其中富途證券借出1,253億元，輝立借出800億，信誠借出230億元，耀才借出200億元，老虎借出149億元。

另外，各大窩輪發行人獲港交所通知，寧德時代可以於下周二上市時「股輪齊發」，多間發行商積極參與。法興證券上市產品銷售部亞太區董事蔡秀虹指出，該行將發行4隻相關窩輪產品，行使價介乎268至375，換股比率有100兌1及500兌1，年期有半年，亦有兩年半，發行不同條款適合對正股有不同看法的投資者。另外，中銀國際將發行3隻相關認購證。

國際 機構單破3900億

國際配售部分同樣搶手，機構訂單規模突破500億美元，折合超過3,902億港元，相較286.8億港元的國際發售額，超購達12.6倍。若剔除203.7億港元的基石投資部分，實際超購倍數更衝上30倍。